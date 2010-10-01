Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Цена на нефть Brent опустилась почти на 5%

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Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Эхо Москвы09:04

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Интерфакс05:53

Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года

РБК05:53
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В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи.
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Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
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В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, как в Союзе биатлонистов России (СБР) оценивают работу Владимира Драчёва на посту главы организации.
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Президент России Владимир Путин, комментируя возможность двух президентских сроках подряд, заявил, что в стране должна быть сменяемость власти.
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Меган Маркл встретили в Лондоне свистом

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
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Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

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Владимир Путин прибыл в Иваново

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38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
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Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
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Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
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Немка Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

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На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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