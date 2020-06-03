Энергетика

РБКРБКЦена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,68%, до $39,32 за баррель по состоянию на 13:14 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Минимальное значение в течение дня составило $38,85.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику

Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08

Встреча ОПЕК+ может не состояться. Что будет с ценой нефти и биткоина

РБКвчера в 09:08

Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

Ведомостивчера в 07:59

Котировки Brent и WTI стали снижаться из-за неопределенности с ОПЕК

Росбалтвчера в 09:04

Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+

ТАССвчера в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
208
Космос

Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

Газета.Ru 01:13
2,2K
Общество

Глава Удмуртии вылечился от коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавируса.
Газета.Ru 07:09
15
Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
193
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
1K
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
497
Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
250
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
192
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
430
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
487
Авто

В РФ введут штраф за брошенные автомобили

Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
483
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известия вчера в 19:00
52
Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science вчера в 06:52
2
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
828
Общество

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
186
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
667
Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Lenta.ru 06:28
8
Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 05:33
7
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
69
Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
2
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
28
Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
11
Технологии

Zoom защитит от слежки ФБР только платные аккаунты пользователей

Сан-Хосе, США, 3 июня 2020, 17:09 — REGNUM Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса, введёт сквозное шифрование для пользователей платных аккаунтов.
REGNUM вчера в 10:09
2
Политика

Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией

Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
653
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
22
Общество

Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ввел в Северодвинске дополнительные ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Ведомости 08:07
7
Политика

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
44
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,1K
Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в России

Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 01:58
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное