Энергетика
РБКЦена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,68%, до $39,32 за баррель по состоянию на 13:14 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Минимальное значение в течение дня составило $38,85.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Общество
Глава Удмуртии вылечился от коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавируса.
Газета.Ru 07:09
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Технологии
Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне
Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Авто
В РФ введут штраф за брошенные автомобили
Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Наука
Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте
Naked Science вчера в 06:52
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 05:33
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Технологии
Zoom защитит от слежки ФБР только платные аккаунты пользователей
Сан-Хосе, США, 3 июня 2020, 17:09 — REGNUM Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса, введёт сквозное шифрование для пользователей платных аккаунтов.
REGNUM вчера в 10:09
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ввел в Северодвинске дополнительные ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Ведомости 08:07
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в России
Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 01:58
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15