Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,68%, до $39,32 за баррель по состоянию на 13:14 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже. Минимальное значение в течение дня составило $38,85.

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