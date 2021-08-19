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Цена Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 21 мая

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже отметки $66 за баррель впервые с 21 мая.
Коммерсантъ
Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара США на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году.
Финмаркет
Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей.
Интерфакс
Стоит отметить, что "летний сезон" как раз закончится с потенциальным повышением добычи сланцевой нефти в США, что может дополнительно ударить по ценам на нефть.
Finam.Ru

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