Проверка министерства здравоохранения Свердловской области не подтвердила данные об отсутствии внутривенного питания и альбумина для пациентов в Североуральской ЦГБ, сообщается в среду на сайте Росздравнадзора.
Профессор Шалаев Владеет владеет всеми видами акушерско-гинекологических операций, выполняемых открытым, лапароскопическим и влагалищным доступами, в том числе, органосохраняющими операциями на матке, сложными реконструктивно-пластическими операциями, сочетанными операциями в урологии и проктологии.