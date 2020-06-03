Энергетика
ВедомостиЦена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+
Нефть марки Brent, баррель которой к 13.00 мск продавался в районе $40 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), подешевела более чем на доллар к 13.05. После частичного восстановления, которое началось в 13.28, цена Brent продолжила падение, в 13.57 она упала до $38,79.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Свои сексуальные пристрастия раскрыла Кара Делевинь
Самая женственная обладательница мальчишеского взгляда - британская актриса и модель Кара Делевинь откровенно рассказала журналистам журнала Variety о своих сексуальных предпочтениях.
Live24 вчера в 13:45
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Мужчину на каблуках нокаутировал охранник магазина в Челябинске
На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
Live24 02 июня в 08:41
Происшествия
У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус
У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 01:48
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации
Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
Футбол
«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»
"Порту" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Португалии уступил "Фамаликау".
Soccer.ru вчера в 19:20
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru вчера в 10:45
Гаджеты
Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Astera вчера в 09:07
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
Энергетика
Цены на нефть пошли на снижение
Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.
Lenta.ru 01:56
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Наука
На основе яда морских улиток создали быстродействующий инсулин
Биологи создали безопасный для человека быстродействующий аналог инсулина, экспериментируя с похожими на него молекулами из яда морских улиток-конусов.
ТАСС Наука 01 июня в 11:00
Политика
В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита
Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Общество
В Москве еще 3061 пациент вылечился от коронавируса
В Москве за минувшие сутки еще 3061 пациент выздоровел после заражения коронавирусом.
Известия 02:20
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку
Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
Экономика
В Ульяновской области планируют расширить перечень пострадавших отраслей
Большая часть принятых ранее налоговых льгот предоставляются предприятиях из числа наиболее пострадавших отраслей, но далеко не все предприятия имеют соответствующие ОКВЭД.
Медиа 73 01:17
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
Роструд напомнил россиянам о двух коротких неделях в июне
Россиян ждут две сокращенные недели в июне. Об этом 4 июня сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.
Известия 02:33
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
"Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Оренбургской области.
РИА Новости 02:00
Спорт
Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате
Планировалось, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за распространения коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.
АБН 02:08
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:45
Общество
Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45