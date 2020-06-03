Нефть марки Brent, баррель которой к 13.00 мск продавался в районе $40 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), подешевела более чем на доллар к 13.05. После частичного восстановления, которое началось в 13.28, цена Brent продолжила падение, в 13.57 она упала до $38,79.

Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

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