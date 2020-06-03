Энергетика
ВедомостиЦена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+
Нефть марки Brent, баррель которой к 13.00 мск продавался в районе $40 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), подешевела более чем на доллар к 13.05. После частичного восстановления, которое началось в 13.28, цена Brent продолжила падение, в 13.57 она упала до $38,79.
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Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08
Цена на нефть вернулась к докризисным значениям. Почему стоимость топлива снова может упасть?
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Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
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В Норвегии восемь домов унесены в море
Осло, 4 июня 2020, 17:07 — REGNUM Огромный оползень на севере Норвегии унёс в море небольшой прибрежный посёлок из восьми дачных домов, сообщает 4 июня газета Altaposten.
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Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
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Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
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HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»
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Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Врачи в Нидерландах обнаружили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщило издание Dutch News со ссылкой на врачей больницы в городе Неймеген.
РИА Новости 09:50
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Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
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Для украинских военных ввели два новых звания
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Москва 24 вчера в 08:29
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В России стартуют продажи ЖК-телевизора Bravia японской компании Sony линейки XH90 разрешением 4K HDR с полной прямой светодиодной подсветкой (Full Array LED).
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Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
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На Кубани продлили режим карантина
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
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Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
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«Готовится захват южных регионов», — украинцев пугают планами России соединить Крым с материком
Украинцев продолжают пугать масштабной российской агрессией.
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Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
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«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
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Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в услугах канадского нападающего Ларина, которому готовы предложить заработную плату в размере 1,7 миллионов евро за один сезон.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Футболистка Коваленко: видимо, женщины пока не заслужили такие зарплаты, как у мужчин
Футболистка сборной России Ксения Коваленко высказалась о зарплатах в женском и мужском футболе.
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В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
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