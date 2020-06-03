Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
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Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
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РЕН ТВ 02 июня в 07:27
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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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В Microsoft Store обнаружили страницу ремастера ролевого боевика Kingdoms of Amalur: Reckoning, который получил подзаголовок Re-Reckoning.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса
Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время возобновлен процесс тестирования препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса.
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ТАСС 02:39
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
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Аналог китайского развлекательного сервиса TikTok теперь появился на платформе соцсети "ВКонтакте".
iReactor 03:11
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Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
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Известия вчера в 03:45
Здоровье
В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом
В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав.
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Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
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В России выявили чуть больше 8 тысяч случаев коронавируса за сутки
По сообщению федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в России за сутки подтвердилось еще 8 863 случая заболевания в 84 регионах.
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В Петербурге ребенок выпал с 12 этажа
В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок выпал из окна 12-го этажа, в отношении родителей начата проверка.
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Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
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