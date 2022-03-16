Новые санкции США против России, о которых Вашингтон объявил 15 марта, загоняют отношения двух стран в еще более «глухой тупик», заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах, сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал россиян не вводить данные своей банковской карты на сомнительных сайтах, а также не озвучивать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.
АВТОВАЗ, который 5 марта приостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, сегодня возобновил работу сборочных линий Granta и Niva.
Военнослужащие в Еврейской автономной области провели учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» по командным пунктам и средствам противовоздушной обороны (ПВО) «противника», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).