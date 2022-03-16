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Цена Brent вновь превысила $100 за баррель

Цена нефти марки Brent перешла к росту после падения более чем на 7% днем ранее, торгуется выше $101 за баррель.
Коммерсантъ
Стоимость барреля Brent достигала отметки в 100,9 доллара.
РЕН ТВ
За неделю нефтяные котировки упали на 20–30%.
Коммерсантъ
Подробнее -- в материале «Ъ» «У нефти обострилась цена».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent превысила 101 доллар
Взгляд.ру23:07
Нефть Brent после резкого падения в цене опять перешла к росту
Life.ru22:30
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель
Известия22:41
Цена Brent вновь превысила $100 за баррель
Коммерсантъ22:53
Нефть подорожала до 100 долларов за баррель
РЕН ТВ21:50
Цена нефти Brent на бирже ICE вновь начала расти
Общественная служба новостей21:33
Цена нефти Brent на бирже ICE перешла к росту
ТАСС21:12

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