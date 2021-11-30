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Цена Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $71 за баррель

По состоянию на 9:32 мск январские фьючерсы Brent на бирже ICE
 стоят $70,91 (-2,48%).
Коммерсантъ
По состоянию на 9.11 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 3,37% — до $70,82 за баррель.
News.ru
Нефтяной рынок продолжает реагировать на ситуацию с коронавирусом.
Московский Комсомолец
Нефть Brent дешевеет уже несколько недель подряд.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с 10 сентября
РИА Новости01:36
Удар по бочкам: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $80
Известиявчера в 13:21
Brent подорожала до $73,74 за баррель
Интерфакс00:33
Brent может перейти в диапазон 65-70 долларов за баррель
ПРАЙМ01:29
На нефть давят опасения введения новых локдаунов
REGNUM00:12
Стоимость Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 1 сентября
ТАСС01:36
Цена нефти Brent превысила 75 долларов
Комсомольская правдавчера в 08:24

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Коммерсантъ16:32