"Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - пишет "Коммерсант".
Операторы мобильной связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и Tele2 перестали подключать новых абонентов к тарифам с безлимитным мобильным интернетом, у МТС такая опция осталась только на двух премиальных тарифах, сообщил Forbes по результатам опроса операторов.