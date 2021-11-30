Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников, РФ вмешиваться в этот процесс не может, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.
Владимир Путин сказал, что для людей, «проживающих в пока еще не признанных республиках ДНР и ЛНР, создаются постоянные угрозы», а Россия также испытывает угрозу от военных учений, в том числе незапланированных.