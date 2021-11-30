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Цена Brent впервые за три месяца опустилась ниже $70 за баррель

Нефть марки Brent в ходе торгов сегодня, 30 ноября, опустилась ниже $70 за баррель впервые с 24 августа.
Коммерсантъ
Цена на январские фьючерсы на WTI падала на 7,26%, до 64,89 доллара за баррель.
РИА Новости
Нефть дешевеет на фоне обеспокоенности из-за появления нового штамма COVID-19.
Frank Media
На прошлой неделе США и еще пять стран-импортеров объявили о выделении нефти из стратегических резервов для снижения цен.
Forbes

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Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа
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Нефть дешевеет более чем на 5%, стоимость Brent упала ниже $69 за баррель
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 23 августа, WTI - ниже $65
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 24 августа
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