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РБК

Цена Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала

Стоимость нефти марки Brent на пике 24 марта выросла на 5,13% после блокировки движения в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза. Это следует из информации на лондонской бирже ICE. Стоимость майского фьючерса на пике составила $63,91.В источнике
С чего всё началось

Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
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