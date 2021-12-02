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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 17.03 мск она достигла $65,8 — это минимум с 23 августа, когда на низшей точке фьючерс продавался за $64,6 за баррель.В источнике

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