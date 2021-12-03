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Цена Brent выросла почти на 3%, до $70,8

Цена нефти бренда WTI с поставкой в январе также демонстрирует рост — на 3,1%, до $67,6.
Коммерсантъ
По состоянию на 17.41 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent падали в цене на 0,99% - до 68,19 доллара за баррель.
РИА Новости
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.
ТАСС
Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
Агентство нефтегазовой информации

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