КоммерсантъЦена Brent выросла почти на 3%, до $70,8Цена нефти бренда WTI с поставкой в январе также демонстрирует рост — на 3,1%, до $67,6.КоммерсантъПо состоянию на 17.41 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent падали в цене на 0,99% - до 68,19 доллара за баррель.РИА НовостиСтоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.ТАСССтраны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMForbesПрофильНародные новостиРадио 1Инвест-ФорсайтВечерняя МоскваЭкономика сегодняФАНLife.ruRT на русскомПодробнее о событииЦены на нефть растут после заявления ОПЕК+ о возможной внеплановой встречеFinam.Ru04:30Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 23 августаАргументы и Фактывчера в 09:58Эксперт Fitch: цена Brent может упасть ниже $60, если «омикрон» признают опасным и вернутся локдауныПРАЙМ01:08Цены на нефть возобновили ростИА Красная Веснавчера в 11:42Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августаРИА Новостивчера в 09:49Нефть подорожала на фоне гибкого подхода ОПЕК+ к добычеВзгляд.ру00:42Цена на нефть Brent опустилась ниже $67 за баррельREGNUMвчера в 09:21Показать ещёОценить19Поделиться