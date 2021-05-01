Ethereum вырос на 5,28% и обновил исторический максимум, торгуясь чуть более $2,9 тыс. в ходе торгов 1 мая, передает CNN. По данным CoinMarketCap, капитализация альткоина достигла $333 млрд.В источнике
Новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что назначение вице-президента Камалы Харрис на пост председателя космического совета упрочит лидерство страны в данной области.
"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", - сказали в пресс-службе.