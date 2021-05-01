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Цена Ethereum обновила исторический максимум

Ethereum вырос на 5,28% и обновил исторический максимум, торгуясь чуть более $2,9 тыс. в ходе торгов 1 мая, передает CNN. По данным CoinMarketCap, капитализация альткоина достигла $333 млрд.В источнике
Газета.Ru

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Цена Ethereum обновила исторический максимум

Газета.Ru15:41

Эфириум второй день подряд обновляет исторический максимум

ИА Красная Весна12:39
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Интересное

В NASA считают, что назначение Харрис в совет по космосу упрочит лидерство США

Новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что назначение вице-президента Камалы Харрис на пост председателя космического совета упрочит лидерство страны в данной области.
ТАСС15:14

Ученые раскрыли механизмы, приводящие к летальному исходу от COVID-19

Ученые из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета Вагелос (VP&S) и Комплексного онкологического центра Герберта Ирвинга раскрыли механизмы, приводящие к летальному исходу от COVID-19.
Территория новостейвчера в 03:24

Полиция в Волгоградской области проведет проверку из-за оскорбления погибших в ДТП детей

"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", - сказали в пресс-службе.
ТАСС15:43