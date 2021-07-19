Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5–10%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях. Причина тому — увеличение убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Судно "Академик Черский" в ночь на 19 июля покинуло воды Дании, где строило газопровод "Северный поток - 2", чтобы приступить к укладке 2,6-километрового участка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории", - утверждают ученые, отмечая, что утверждения о "неприродном происхождении" коронавируса - весьма спорные.