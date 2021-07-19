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Экономика

Цена ОСАГО вырастет на 10% до конца года

По разным прогнозам, стоимость полисов обязательного страхования ответственности водителей в ближайшее время увеличится на 5-10%.
За рулем
В первом полугодии 2021 года цена полиса ОСАГО не поднималась, однако убытки по договорам действительно увеличились, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Известия
В «Ингосстрахе» рост стоимости не исключили для ряда регионов и отдельных категорий клиентов, а в РЕСО-Гарантия — для наиболее убыточных сегментов.
Известия
Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина считает, что основные причины роста убыточности ОСАГО в 2021 году — учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты.
ПРАЙМ

С чего всё началось

ОСАГО крепости: полис для водителей может подорожать на 5% в 2021 году

Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5–10%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях. Причина тому — увеличение убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Известия17:01

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Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО на 5%

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Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО на 5%

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Полисы ОСАГО могут подорожать в России на 5%

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