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Цена ОСАГО вырастет на 10% до конца года

По разным прогнозам, стоимость полисов обязательного страхования ответственности водителей в ближайшее время увеличится на 5-10%.
За рулем
В первом полугодии 2021 года цена полиса ОСАГО не поднималась, однако убытки по договорам действительно увеличились, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Известия
В «Ингосстрахе» рост стоимости не исключили для ряда регионов и отдельных категорий клиентов, а в РЕСО-Гарантия – для наиболее убыточных сегментов.
Псковская Лента Новостей
Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина считает, что основные причины роста убыточности ОСАГО в 2021 году — учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты.
ПРАЙМ

С чего всё началось

ОСАГО крепости: полис для водителей может подорожать на 5% в 2021 году

Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5–10%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях. Причина тому — увеличение убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
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