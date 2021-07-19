Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5–10%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях. Причина тому — увеличение убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня неизвестные источники опубликовали первые «живые» снимки нового флагманского Xiaomi Mi Mix 4. Отличительной особенностью новинки должна стать фронтальная камера, которая скрывается под экраном и ни при каких обстоятельствах не видна пользователю.
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла появившуюся в региональных Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что она может занять пост министра экологии и природных ресурсов Крыма.
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин на странице в Facebook предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.