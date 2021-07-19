Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5–10%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях. Причина тому — увеличение убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Известия 17:01