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Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня впервые с мая 2019 года, сообщило международное ценовое агентство Argus. Urals растет вслед за Brent, но сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси.В источнике

С чего всё началось

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС07:01

Подробнее о событии

Цена российской нефти Urals поднялась выше $70 впервые за два года

НТВ07:34

Цена Urals впервые за два года поднялась выше 70 долларов за баррель

Взгляд.ру07:07

Цена нефти Urals подскочила выше $70 за баррель впервые с 2019 года

Известия07:26

Цена нефти марки Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Комсомольская правда07:23

Цена на нефть Urals впервые за два года поднялась выше $70 за баррель

Российская газета07:14

Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Коммерсантъ07:30

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

ТАСС07:01
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Вучич заявил, что Приштина отказалась выполнять Брюссельские соглашения

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