Стоимость российской нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня впервые с мая 2019 года, сообщило международное ценовое агентство Argus. Urals растет вслед за Brent, но сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси.

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С чего всё началось Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus. ТАСС 07:01