Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года
Стоимость российской нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня впервые с мая 2019 года, сообщило международное ценовое агентство Argus. Urals растет вслед за Brent, но сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси.В источнике
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Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС07:01