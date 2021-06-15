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Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня впервые с мая 2019 года, сообщило международное ценовое агентство Argus. Urals растет вслед за Brent, но сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси.В источнике

С чего всё началось

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС07:01

Подробнее о событии

Цена нефти марки Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Комсомольская правда07:23

Цена российской нефти Urals превысила $70 впервые за два года

Forbes09:02

Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше $70

ПРАЙМ08:48

Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Коммерсантъ07:30

Российская Urals преодолела планку в $70 за баррель

OilCapital.ru09:30

Цена Urals впервые за два года поднялась выше 70 долларов за баррель

Взгляд.ру07:07

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

ТАСС07:01
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