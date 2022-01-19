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Цена Urals превысила $87 за баррель впервые с октября 2014 года

Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе вчера, 18 января, превысила $87 за баррель.
Коммерсантъ
В последний раз Urals преодолевала отметку $90 за баррель в Европе 2 октября 2014 года, уточнили в Argus.
ТАСС
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.
ТАСС
В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
Взгляд.ру

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