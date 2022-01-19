В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей перестанут пользоваться популярностью, сообщил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе, заявил в интервью "Украине.ру" немецкий политолог Александр Рар.