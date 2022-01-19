Будьте в Плюсе

Цена Urals превысила $87 за баррель впервые с октября 2014 года

Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе вчера, 18 января, превысила $87 за баррель.
Коммерсантъ
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals 18 января составила $87,52 за баррель.
OilCapital.ru
Сегодня, 19 января, нефть Urals потеряла в цене 1,06% уже и торгуется на уровне $86,3 за баррель.
Коммерсантъ
В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Цена нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Известия23:23
Российская экспортная нефть Urals обогнала в цене Brent
Профильвчера в 16:28
Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель
Life.ru22:47
Российская нефть Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель в Европе
ТАСС22:29
Нефть Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель в Европе
Аргументы и Факты22:55
Цена российской нефти выросла до максимума 2014 года
Рамблер17 января в 12:30
Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила 86 долларов за баррель
Взгляд.ру17 января в 12:24

Интересное

Глава делегации РФ в Вене заявил о начале обратного отсчёта по гарантиям безопасности

Россия запустила обратный отсчёт в ожидании принятия Западом российских предложений о евробезопасности.
Life.ruвчера в 08:03

В России планируется введение учёта домашних животных

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
RT на русском21:15

Банкир Спиваков: в течение пары лет пластиковые кредитные карты в России почти исчезнут

Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей перестанут пользоваться популярностью, сообщил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
РИА Новости22:43

«Ъ»: МВД России пока не намерено штрафовать водителей за превышение средней скорости

МВД России пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения, пообещали в ведомстве.
Lenta.ru22:51

Bloomberg: канцлер Германии Олаф Шольц предложил России признать, что сила в правде

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином.
Lenta.ru18:14

Эксперт Рар: противник «Северного потока — 2» Бербок признала, что ФРГ нужен газ из России

Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе, заявил в интервью "Украине.ру" немецкий политолог Александр Рар.
РИА Новости22:44

Apple представит 5,7-дюймовый iPhone SE в 2023 году

Источник делает оговорку, что выпуск iPhone SE с большим дисплеем может быть отложен до 2024 года, если что-то пойдёт не по плану.
iXBT.com17 января в 10:24

Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД ФРГ Бербок

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз90/Зеленые", среди них и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Газета.Ruвчера в 15:57

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.
RT на русском17:30

Военкор Пегов: ВСУ намерены атаковать Донецк и взять в кольцо армию ДНР

По словам военкора, киевские командиры планируют нанести удар по Донецку, чтобы спровоцировать ДНР и Россию на ответные меры, после чего ВСУ попытаются взять армию народной республики в кольцо.
Южный Федеральныйвчера в 12:20