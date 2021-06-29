Цена Urals в Европе превысила $75 за баррель
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе превысила отметку в 75 долларов за баррель. Такое повышение фиксируется впервые с мая 2019 года. При этом на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals еще не достигла такой отметки.В источнике
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Цена нефти Urals превысила $75
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Это произошло впервые с мая 2019 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС03:21