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Экономика

Цена Urals в Европе превысила $75 за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе превысила отметку в 75 долларов за баррель. Такое повышение фиксируется впервые с мая 2019 года. При этом на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals еще не достигла такой отметки.В источнике

С чего всё началось

Цена нефти Urals превысила $75

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Это произошло впервые с мая 2019 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС03:21

Подробнее о событии

Цена нефти Urals впервые за два года превысила 75 долларов за баррель

Комсомольская правда03:52

Цена Urals в Европе превысила $75 за баррель

Компания04:18

Цена российской нефти Urals на торгах превысила $75 за баррель

Московский Комсомолец04:06

Цена нефти Urals поднялась выше 75 долларов впервые с 2019 года

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Urals превысила отметку в $75

Нефтегазовая вертикаль04:50

Цена российской нефти Urals на торгах в Европе превысила $75

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Цена нефти Urals превысила $75

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