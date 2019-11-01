Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.

с чего всё началось

Идут предварительные переговоры о финансировании технико-экономического обоснования масштабного проекта. По предварительным данным, он окупится в течение 7-12 лет. Эксперты полагают, что на строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов.

Цена ВСМ из Петербурга в Гамбург может составить 30-40 млрд рублей

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