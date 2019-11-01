Общество
Санкт-Петербургские ведомостиЦена ВСМ из Петербурга в Гамбург может составить 30-40 млрд рублей
Идут предварительные переговоры о финансировании технико-экономического обоснования масштабного проекта. По предварительным данным, он окупится в течение 7-12 лет. Эксперты полагают, что на строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов.
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с чего всё началось
Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.Известиявчера в 17:01
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Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Гамбург обойдется в 40 миллиардов долларов
Петербургский дневник09:06
Строительство скоростной железной дороги Петербург-Минск-Гамбург оценили в 40 миллиардов долларов
КП - Санкт-Петербург06:01
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Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Армия и оружие
Директор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади
Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
Игры
Valve обновила интерфейс библиотеки Steam
Valve обновила внешний вид главной страницы и добавила возможность фильтровать список игр по желанию пользователя: По словам разработчиков, теперь стало проще следить за обновлениями игр и активностью ваших друзей.
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Экономика
Как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа
«Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
Происшествия
Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»
Каковкин является первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию (в конце февраля прошлого года).
Происшествия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Армия и оружие
УАЗ вооружили противотанковым гранатометом
Армия и оружие
Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
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Во Владимирской области загорелись торговые ряды
Торговые ряды загорелись на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в городе Петушки Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.