Общество

Санкт-Петербургские ведомостиСанкт-Петербургские ведомостиЦена ВСМ из Петербурга в Гамбург может составить 30-40 млрд рублей

Идут предварительные переговоры о финансировании технико-экономического обоснования масштабного проекта. По предварительным данным, он окупится в течение 7-12 лет. Эксперты полагают, что на строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»

Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Госсекретарь Союзного государства рассказал о проекте ВСМ Петербург–Минск

Известиявчера в 20:11

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

ТАССвчера в 19:45

Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург

РИА Новостивчера в 23:57

Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

78.ru02:23

Петербург и Гамбург хотят соединить путями, по которым поезда пойдут на скорости 200-400 км/ч

Фонтанка.Ру06:40

Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Гамбург обойдется в 40 миллиардов долларов

Петербургский дневник09:06

Строительство скоростной железной дороги Петербург-Минск-Гамбург оценили в 40 миллиардов долларов

КП - Санкт-Петербург06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец 05:07
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Армия и оружие

Директор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади

Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Газета.Ru 09:11
Космос

Ракету «Протон-М» отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Наука

Стало известно, какие гены отличают людей от неандертальцев

МИР 24 08:53
Игры

Valve обновила интерфейс библиотеки Steam

Valve обновила внешний вид главной страницы и добавила возможность фильтровать список игр по желанию пользователя: По словам разработчиков, теперь стало проще следить за обновлениями игр и активностью ваших друзей.
Dota2.ru вчера в 03:56
Армия и оружие

Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии

В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна 30 октября в 12:44
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Экономика

Как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа

«Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
RT на русском 09:12
Происшествия

Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»

Каковкин является первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию (в конце февраля прошлого года).
РБК 08:52
Происшествия

Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы

В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Происшествия

Российского автохама на Hummer осудили за съемки порно с дочерью

Lenta.ru 08:53
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Армия и оружие

УАЗ вооружили противотанковым гранатометом

ГЛАС.RU вчера в 11:19
Армия и оружие

Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Игры

Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

Astera 07:37
Происшествия

Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки

Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
Происшествия

Во Владимирской области загорелись торговые ряды

Торговые ряды загорелись на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в городе Петушки Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное