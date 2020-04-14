Экономика
ИнтерфаксАкции Amazon подорожали до исторического рекорда
Котировки акций интернет-ритейлера Amazon завершили торги во вторник на максимальной исторической отметке. Они выросли на на 5,3% - до $2283,32. Предыдущий рекорд в $2170,22 был установлен 19 февраля.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
Национальная служба новостей 02:10
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
11 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Количество и география заболевших коронавирусом увеличились в Алтайском крае за прошедшие сутки.
Алтайская правда вчера в 23:38
Армия и оружие
В России начались работы над новым боевым роботом «Соратник»
В России стартовал первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах Минобороны.
РИА Новости вчера в 03:46
Культура
Нижегородские музеи подготовили новые онлайн-программы
Нижегородские музеи, театры и библиотеки представили программы онлайн-мероприятий на 13 апреля.
Newsroom24 13 апреля в 03:12
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Армия и оружие
Россия и Турция провели четвертое патрулирование трассы М-4 в Идлибе
"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции от 5 марта, 15 апреля состоялось очередное, четвертое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 05:29
Единоборства
Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая
Vprognoze.ru 03:16
Происшествия
В Пермском крае число заболевших коронавирусом выросло до 114
На 15 апреля общее число выявленных в Пермском крае случаев достигло 114.
Business Class (Пермь) 03:56
Футбол
Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси»
Бывший защитник и капитан английского «Челси» Джон Терри рассказал, что его дважды пытались купить во время выступления за клуб.
RT на русском 04:41
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины.
Коммерческие Вести 01:32
Политика
Уволен прокурор Забайкалья Василий Войкин
Прокурор Забайкальского края Василий Войкин уволен со своего поста указом президента России Владимира Путина в связи с выходом на пенсию.
Zabnews.ru вчера в 09:14
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области на последние сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:52
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Авто
Против Volkswagen подали иск 250 000 человек
Владельцы машин подали коллективный иск. Volkswagen должен выплатить пострадавшим клиентам 15% от первоначальной цены модели.
RuNews24.ru 03:01
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Газета.Ru 05:10
Финансы
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал снимок с любовницей
Пелагея сконцентрировалась на карьере, а Телегин открыто строит новые отношения. В Instagram спортсмена появилось семейное фото с Марией.
Киноафиша России 02:58