Котировки акций интернет-ритейлера Amazon завершили торги во вторник на максимальной исторической отметке. Они выросли на на 5,3% - до $2283,32. Предыдущий рекорд в $2170,22 был установлен 19 февраля.

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