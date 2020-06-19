Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.

с чего всё началось

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск. Биржевая стоимость компании приблизилась к триллиону рублей.

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