Экономика
Вести.RuЦена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск. Биржевая стоимость компании приблизилась к триллиону рублей.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.Коммерсантъ19 июня в 04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Экономика
Хедхантер рассказал, как заработать в кризис
Очень много людей обучаются этому. На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей.
Pravda.Ru 06:35
Общество
Путин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:53
Политика
Путин рассказал о своем общении с внуками
Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия
Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Политика
Путин рассказал о точках опоры политической системы России
Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.
Известия 06:38
Происшествия
Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.
Российская газета 06:36
Футбол
Роберто Манчини: «Балотелли выбрасывает свой талант»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о ситуации с нападающим «Брешии» Марио Балотелли.
Матч ТВ 01:59
Происшествия
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
РИА Новости 05:51
Общество
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Экономика
Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Общество
В России зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
Хлопок газа в Самаре: пострадали две женщины
Вести.Ru 02:13
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Газета.Ru вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Политика
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
RT на русском 05:56
Происшествия
Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы
News.ru вчера в 05:40
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24