Экономика

CNewsCNewsЦена акций «Яндекса» превысила исторический максимум

Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБКвчера в 11:30

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 12:57

«Яндекс» меняет структуру управления и его акции растут в цене. Почему так происходит?

ТАСС03:19

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомостивчера в 10:45

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

Эхо Москвывчера в 18:04

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известиявчера в 13:05

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Фактывчера в 13:21
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Армия и оружие

Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском 03:15
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицировали в России

Автомобильный бренд Volkswagen сегодня официально сертифицировал новую версию популярного автомобиля Volkswagen Jetta в государственной организации Роспатент.
Car.ru 26 ноября в 05:07
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Задержаны члены банды, причастной к крупному теракту в Махачкале — ФСБ

REGNUM 03:10
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
ТАСС 02:59
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Хоккей

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:14
Происшествия

Житель Тольятти получил 20 лет за убийство годовалой дочери

Известия 02:23
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000

В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.
Военное дело вчера в 00:49
Шоу-бизнес

Экс-«ранетка» Женя Огурцова в третий раз вышла замуж

Бывшая участница группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала, 29-летняя Евгения Огурцова в третий раз вышла замуж.
Газета Metro вчера в 08:55
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Автоновости дня вчера в 00:48
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 26 ноября в 10:14
Футбол

«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

Absolut TV вчера в 15:25
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Энергетика

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК.
РБК 01:44
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Транспорт

В Сети появился макет станции метро в аэропорту «Внуково»

Московская газета 00:10
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
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