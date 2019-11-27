Экономика

CNewsCNewsЦена акций «Яндекса» превысила исторический максимум

Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
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После решения о регистрации фонда в Калининграде цена акций «Яндекса» достигла максимума

Новый Калининград.Ru05:55

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Акции «Яндекса» побили рекорд стоимости после объявления о создании фонда в калининградском офшоре

Клопс04:59

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБКвчера в 11:30

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

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Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

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Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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В колонии под Киевом удерживали отбывшего наказание мужчину

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Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом».
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
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