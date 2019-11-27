Экономика
CNewsЦена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
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После решения о регистрации фонда в Калининграде цена акций «Яндекса» достигла максимума
Новый Калининград.Ru05:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:25, Ашберн
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