Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума за 13 лет на фоне рисков, связанных с поставками бокситов из Гвинеи после государственного переворота в этой стране, а также ограничений, вводимых Китаем с целью снижения выбросов CO2.В источнике
Появились новые кадры фильма «Не смотри вверх» с ДиКаприо, Шаламе, Лоуренс и Стрип На съёмках нового фильма Мартина Скорсезе был замечен Леонардо ДиКаприо Тарантино рассказал о пробах Дженнифер Лоуренс на роль в «Однажды в Голливуде»
В секции, где представлено лучшее мировое кино (Contemporary World Cinema), будет показан фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции с Россией и удостоенный "Гран-при" 74-ого Каннского кинофестиваля.