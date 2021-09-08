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Цена алюминия на LME подскочила до максимума с 2008 года

Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума за 13 лет на фоне рисков, связанных с поставками бокситов из Гвинеи после государственного переворота в этой стране, а также ограничений, вводимых Китаем с целью снижения выбросов CO2.В источнике

С чего всё началось

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с 2008 года
Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в среду подорожали на 0,4%, до $2780 за тонну, максимума с 2008 года, сообщает Dow Jones.
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