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Цена американской нефти WTI опустилась ниже $70 впервые с 17 июня

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.
Интерфакс
Трейдеры оценивают решения ОПЕК+ по сделке, принятые накануне.
Агентство нефтегазовой информации
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,10 за баррель, что на $0,71 (0,99%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Финмаркет
С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).
Финмаркет

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