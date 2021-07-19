С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов раскрыл в беседе с «Известиями» новые симптомы у болеющих COVID-19.
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло воды Дании, где строило газопровод «Северный поток-2», чтобы приступить к укладке 2,6-километрового участка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии, сообщили в пресс-службе компании--оператора проекта Nord Stream 2 AG.