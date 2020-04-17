Энергетика
Lenta.ruЦена американской нефти упала до минимума
Нефть Brent торгуется на уровне 28,87 доллара, рост — около процента. Такая динамика связана с неопределенностью по поводу сокращения добычи американскими компаниями. В США по-прежнему не могут сказать, сколько нефти они планируют убрать с рынка и каким образом.
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