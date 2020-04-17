Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦена американской нефти упала до минимума

1 фото
Нефть Brent торгуется на уровне 28,87 доллара, рост — около процента. Такая динамика связана с неопределенностью по поводу сокращения добычи американскими компаниями. В США по-прежнему не могут сказать, сколько нефти они планируют убрать с рынка и каким образом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bloomberg: хедж-фонды США ожидают роста цены на нефть через год

ИА Красная Весна14:59

Цена американской нефти упала до минимума

Lenta.ru09:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:37, Ашберн

Комментарии

Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
1
Космос

Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
2
Здоровье

«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей

«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
40
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан вчера в 11:11
2,8K
Недвижимость

Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов

Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Национальная служба новостей 12:19
31
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество

В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

РБК 13:39
28
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
9
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
745
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
27
Гаджеты

Компания Apple презентовала новый iPhone SE

КП - Иркутск вчера в 00:57
621
Здоровье

В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
318
Религия

РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований

В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
184
Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
42
Здоровье

Назвали опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Соловей.Инфо вчера в 03:42
390
Политика

Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
5
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
637
Космос

НАСА раскрыло план доставки образцов с Марса

Первая часть плана уже опубликована.
Популярная механика 05:55
Экономика

Депутат-рыбопромышленник на Сахалине заработал за год 6 млрд рублей

Господин Пашков может стать рекордсменом по доходам среди депутатов региональных заксобраний — в прошлом году лучшим был результат в 4,4 млрд у челябинского парламентария Константина Струкова.
Коммерсантъ 04:53
10
Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

Это Кавказ 08:23
46
Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
107
Происшествия

Четыре ветхих дома снесут в селах Долинского района

Более 13,8 млн рублей потратят долинские власти на снос ветхих зданий на ул. Горняцкой, 17б и Торговой, 4 в селе Быков.
Сахалин.Инфо 20:07
1
Авто

АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
78
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Шоу-бизнес

Лена Миро высмеяла фигуру Волочковой

Обо всем блогер Лена Миро написала в своем блоге. На этот раз она решила раскритиковать балерину Анастасию Волочкову.
Gazeta.SPb 19:01
Происшествия

В Подмосковье пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру

В городе Кашира в Московской области 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
РИА Новости 18:50
4
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия 14:17
370
Происшествия

Экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края арестован

Бывшему заместителю министра строительства и ЖКХ Алтайского края предъявлено обвинение в получении взятки в 2 миллиона рублей, он арестован, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:39
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное