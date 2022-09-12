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Цена авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) в европейской части России по итогам торгов в понедельник превысила 70 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.
ТАСС
Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,5%, до 70 135 рублей за тонну.
ПРАЙМ
Бензин марки Аи-92 по итогам торгов подешевел 1,61%, до 42 528 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,32%, до 46 191 рубля.
ПРАЙМ
Из данных торгов следует, что предыдущая рекордная цена авиакеросина -- 69 946 руб. за тонну — была зафиксирована 12 августа.
Коммерсантъ

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Цена на авиакеросин обновила рекорд на бирже
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