ТАССЦена авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тоннуБиржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) в европейской части России по итогам торгов в понедельник превысила 70 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.ТАССЦена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,5%, до 70 135 рублей за тонну.ПРАЙМБензин марки Аи-92 по итогам торгов подешевел 1,61%, до 42 528 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,32%, до 46 191 рубля.ПРАЙМИз данных торгов следует, что предыдущая рекордная цена авиакеросина -- 69 946 руб. за тонну — была зафиксирована 12 августа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПрофильПрофильНовый ДеньNeftegaz.ruПодробнее о событииЦена на авиакеросин обновила рекорд на биржеГоворит Москва11:00Биржевые цены на авиакеросин в России поднялись до нового исторического рекордаНовый День10:32Биржевая цена авиакеросина в России достигла нового исторического максимумаПрофиль09:41Цена на авиакеросин обновила рекорд на биржеКоммерсантъ10:18Цена авиакеросина на бирже в Санкт-Петербурге впервые в истории превысила 70 тысяч рублей за тоннуПРАЙМ09:08Цена авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тоннуТАСС07:19Показать ещёОценить3Поделиться