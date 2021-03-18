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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраля

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45.В источнике
Комсомольская правда
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Нефтегазовая вертикаль

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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраля

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ПРАЙМвчера в 15:40

Нефтяные котировки падают, баррель Brent ушел ниже $65

Росбалтвчера в 11:49

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Цена нефти Brent опустилась ниже $68 за баррель

Деловое.ТВвчера в 03:15

Фьючерс на нефть Brent на май упал на 1.1%

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