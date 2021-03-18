Елена Вяльбе: Мы не запрещали в сборной соцсети. Но вопрос этот мы еще будем поднимать

Саша получил его второй раз, но в прошлом году из-за начала пандемии было все как-то скомкано, потому что Кубок уехал в Канаду, на последний этап Кубка мира, который там отменили.