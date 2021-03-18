RT на русскомЦена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраляЦена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45.В источникеКомсомольская правдаLife.ruИА Красная ВеснаМосква 24РБКДеловое.ТВЦарьградПРАЙМВестник КавказаАргументы и ФактыОбщественная служба новостейГудвилл.онлайнАК&МНТВНьюс-ННГазета.RuТК ЗвездаТелеканал 360°URA.RuВечерняя МоскваPlanet TodayНациональная служба новостейРосбалтSibnet НовостиLenta.ruПрофильВести ПодмосковьяПрогресс ТехнологийИжевскИнфо.РУНефтегазовая вертикальПодробнее о событииЦена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраляRT на русскомвчера в 15:43Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррельТАССвчера в 14:19Нефть падает уже более чем на девять процентовПРАЙМвчера в 15:40Нефтяные котировки падают, баррель Brent ушел ниже $65Росбалтвчера в 11:49Цена нефти может отступить до $65,8-66,9 за баррель - Sber CIBФинмаркетвчера в 03:20Цена нефти Brent опустилась ниже $68 за баррельДеловое.ТВвчера в 03:15Фьючерс на нефть Brent на май упал на 1.1%АК&Мвчера в 05:30Показать ещёОценить221КомментироватьПоделиться