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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраля

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45.В источнике
Комсомольская правда
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Цены на нефть рухнули

РИА Новостивчера в 15:07

Цены на нефть резко рухнули из-за ухудшения отношений США и РФ

URA.Ruвчера в 16:02

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RT на русскомвчера в 15:43

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

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