RT на русскомЦена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраляЦена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45.В источникеКомсомольская правдаLife.ruИА Красная ВеснаМосква 24РБКПРАЙМВестник КавказаАргументы и ФактыОбщественная служба новостейГудвилл.онлайнВосток-МедиаГазета.RuТК ЗвездаВечерняя МоскваPlanet TodayНациональная служба новостейРосбалтLenta.ruПрофильВести ПодмосковьяНьюс-ННИжевскИнфо.РУURA.RuРидусНефтегазовая вертикальProfinance.ruИзвестияЭкономика сегодняМИР 24Подробнее о событииЦены на нефть рухнулиРИА Новостивчера в 15:07Цены на нефть резко рухнули из-за ухудшения отношений США и РФURA.Ruвчера в 16:02Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 12 февраляRT на русскомвчера в 15:43Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррельАргументы и Фактывчера в 16:31Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррельТАССвчера в 14:19Нефть падает уже более чем на девять процентовПРАЙМвчера в 15:40Нефть продолжает дешеветь на данных о росте запасов в СШАФинмаркетвчера в 01:47Показать ещёОценить149КомментироватьПоделиться