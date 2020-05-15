Энергетика

Муксун.fmМуксун.fmЦена барреля нефти Brent превысила $32

Стоимость поставки Brent в июле выросла более чем на 2%. Фьючерсы WTI растут почти на 2,5% до 28 долларов. Подобный рост связывают с обновленным прогнозом международного энергетического агентства.
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Цены на нефть растут в пятницу, завершают подъемом третью неделю подряд

Финмаркет01:29

Новости кризиса 15 мая: из ФНБ потратили уже 450 млрд, каждая третья компания в России обанкротится

URA.Ru00:00

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19

Нефть марки WTI за неделю подорожала на 13%

Московский Комсомолец01:48

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:42

Цена нефти Brent превысила $32 впервые с 6 мая

ТАСС02:09
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Комментарии

Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
134
Общество

В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек

В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 13 мая в 04:22
110
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
450
Футбол

Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.
Metaratings 02:52
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
310
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
664
Общество

В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 03:46
150
Общество

Профессор МГУ увольняется после публикаций о домогательствах

REGNUM 02:17
680
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Политика

На Украине предложили запретить суррогатное материнство

Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
17
Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета вчера в 05:16
14
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

Наша версия 02:20
2
Общество

Названа цель тестирования москвичей на антитела к коронавирусу

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с пятницы в столице начнут бесплатно тестировать на наличие антител к коронавирусу.
Известия вчера в 20:08
4,7K
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
5
Футбол

РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России

Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.
Bookmaker-ratings.ru 04:38
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией заразились 10 598 человек.
Моя Москва.онлайн 04:03
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Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
594
Здоровье

В России выявлено 10598 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. России выздоровели 58 226 человек.
Эхо Москвы 03:35
Общество

Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам

Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Здоровье

Петербургский пульмонолог: Что скрывается за матовым стеклом – признаком «ковидной» пневмонии

Допустим, пациенту с астмой, рекомендую ингалятор и говорю: «Сегодня вам станет лучше, через неделю будете чувствовать себя хорошо, через месяц вам будет очень хорошо, но вы лекарство не отменяйте».
Доктор Питер 02:12
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу

При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
199
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия

В Липецке в ДТП пострадал двухлетний ребенок

В результате аварии 45-летний пассажир Daewoo получил травмы. После оказания помощи пострадавший был отпущен.
ГТРК Липецк 03:56
Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе

Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.
РБК вчера в 21:35
16
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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