Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть растут на 3—4%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 3,42% — до $33,61 за баррель.
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Комментарии
Политика
Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика
Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета вчера в 14:21
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 504 человека
Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Космос
Российский самолет Ан-124 доставил во Флориду ступень ракеты Atlas V
Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида.
ФАН вчера в 20:55
Общество
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Игры
Ремейк первой части Mafia будет полностью переведен на русский язык
Разработчики Mafia: Definitive Edition сообщили, что полностью переведут игру на русский язык.
CyberSport.ru вчера в 16:00
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru 04:01
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Авто
Продажи люксовых автомобилей в России в апреле упали на 62%
Продажи люксовых автомобилей в РФ в апреле упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 штук, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
ТАСС вчера в 07:47