Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Экономика Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.

Общество В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 141

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Здоровье США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая. 55

Общество Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Космос В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму. 2

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 31

Интернет Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 162

Футбол «Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.