Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Нефть Brent остается ниже $20 за баррель

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Цена на нефть Brent опускалась до уровня 2002 года

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Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Факты06:23
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В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку

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США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
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Депутат: Настал конец «путинского мифа»

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Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч

Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
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