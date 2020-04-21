Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Комментарии
Здоровье
Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
RT на русском вчера в 22:52
Экономика
Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса
Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 21:28
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Здоровье
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Экономика
Самое страшное ещё впереди. Или нет? Эксперты — о том, что ждёт наши кошельки из-за коронавирусного кризиса
Какое будущее ждёт наши кошельки, какие сценарии развития прогнозируют экономисты, какие сферы бизнеса могут исчезнуть навсегда, а у каких есть шанс взлететь, узнала журналист Мария Тищенко.
НГС 20:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американского разведчика российским Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал видео "перехвата" американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon российским Су-35.
ТВ Центр вчера в 08:53
Здоровье
США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.
Национальная служба новостей 12:21
Политика
Депутат: Настал конец «путинского мифа»
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что настал конец «путинского мифа».
Росбалт 03:52
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Космос
В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму
Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News 08:41
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
В Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 гектаров тайги.
RT на русском 21:19
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 23:04
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
Футбол
«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат
Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
Евро-футбол.ру вчера в 12:45
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции
США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета 02:19
Общество
Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка
Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Общество
В ВОЗ рассказали об источнике коронавируса
В ВОЗ объяснили, откуда появился коронавирус нового типа SARS-CoV-2, пишет Reuters.
Gazeta.SPb 15:00
Общество
В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.
REGNUM 22:58
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47