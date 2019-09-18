Энергетика
Взгляд.руНефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии
В начале недели нефтяные котировки подскочили более чем на 10% после новостей об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в субботу, что привело к снижению добычи королевством почти вдвое.
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Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
RT на русском 05:47
Происшествия
Генпрокуратура просит изменить приговор Павлу Устинову
Говорит Москва вчера в 12:10
Армия и оружие
В Минобороны предостерегли США от планов прорвать ПВО Калининграда
В министерстве уточнили, что возможности системы противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем пилотам НАТО, приближавшимся к воздушным границам России на Балтике, передает RT.
Известия 07:16
Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда 18 сентября в 08:59
Политика
Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.
Новая газета вчера в 03:57
Гаджеты
Старт продаж новых iPhone в Москве
Российская газета вчера в 07:42
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Армия и оружие
Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды
Украина вооруженной провокацией попыталась сорвать процесс оплаты Луганской Народной Республикой воды, которая поставляется с подконтрольной Киеву территории.
ФАН 05:23
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 07:10
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Общество
Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами
Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
РИА Новости 05:38
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Наука
Ученые обнаружили клетки, которые способствуют заживлению ран
Британские ученые из Оксфордского университета провели научное исследование в ходе которого обнаружили клетки, способствующие заживлению ран.
Актуальные Новости вчера в 08:20
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
ЖКХ
Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября
Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.
REGNUM 06:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Политика
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон пояснил, что он был обеспокоен принятием в России закона о запрете гей-пропаганды и затронул тему прав геев в разговоре наедине с Путиным.
PolitOnLine.Ru 06:52