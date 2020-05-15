Энергетика
Взгляд.руЦена барреля нефти Brent выросла на 5,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5,4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 30,76 долларов за баррель.
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Комментарии
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Школьники России выберут два предмета для сдачи ЕГЭ
Выпускники школ, кто планирует поступать в вузы, выберут два необходимых для поступления предмета, отметил в эфире Россия 24 Глушко.
LentaChel.ru 13 мая в 21:54
Общество
Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса
Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 09:21
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Коронавирус в Саратове: скончались еще четыре человека
Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии.
КП - Саратов 08:08
Здоровье
Из госпиталя «Ленэкспо» c момента открытия выписались 100 человек. Главврач рассказал, кому можно домой
С момента открытия из временного госпиталя в 7-м павильоне «Ленэкспо» были выписаны около 100 человек.
Фонтанка.Ру 08:45
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 15 мая 2020, 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется».
REGNUM 08:29
Политика
Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем
Соединённые Штаты могли бы разорвать всякие отношения с Китаем из-за его причастности к распространению пандемии коронавируса, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
ANNA-News вчера в 11:37
Здоровье
В Свердловской области увеличили коечный фонд под COVID-19
На случай ухудшения эпидемиологической обстановки в Свердловской области развёрнут дополнительный коечный фонд для больных COVID-19.
Областная газета 05:03
Киберспорт
Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76
Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.
CyberSport.ru вчера в 11:57
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
RT на русском 07:27
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Происшествия
Восьмилетний ребенок умер от отравления алкоголем в ЯНАО
Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка после употребления алкоголя на Ямале.
Известия 08:58
Игры
Разработчики Denuvo представили свою систему для обнаружения читеров
Irdeto, наиболее известная геймерам по антипирасткой защите Denuvo, представила свою систему для обнаружения читеров под названием Denuvo Anti-Cheat.
Игромания.ру 03:23
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Кино
В Сети появился тизер сериала «Водоворот»
NewInform 09:29
Спорт
V1lat о стриме Sh4dowehhh: «Баннер с рекламой букмекера, ни одного упоминания про благотворительность»
Виталий v1lat Волочай обратил внимание на каналы стримеров, которые освещают матчи благотворительного турнира Gamers Without Borders 2020 по Dota 2. Он отметил, что у Хенрика AdmiralBulldog Анберга и Жана Gorgc Стафановски проставлены ссылки на донаты для благотворительности, а у Евгения Sh4dowehhh Алексеева их нет.
CyberSport.ru 07:51
Кино
Universal Pictures снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
В ленте "Лицо со шрамом", снятой по сценарию Оливера Стоуна и Армитэджа Трэйла, использована музыка знаменитого композитора Джорджо Мородера.
ТАСС вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака
Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25