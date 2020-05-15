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Общество «Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.

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Спорт V1lat о стриме Sh4dowehhh: «Баннер с рекламой букмекера, ни одного упоминания про благотворительность» Виталий v1lat Волочай обратил внимание на каналы стримеров, которые освещают матчи благотворительного турнира Gamers Without Borders 2020 по Dota 2. Он отметил, что у Хенрика AdmiralBulldog Анберга и Жана Gorgc Стафановски проставлены ссылки на донаты для благотворительности, а у Евгения Sh4dowehhh Алексеева их нет.