Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки WTI выросла на 30%

Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.
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Цена нефти марки WTI выросла на 30%

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Цена на нефть WTI выросла на 29%

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NYMEX: цена фьючерсов WTI выросла почти на треть с момента открытия торгов

ИА Красная Веснавчера в 12:23

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Цена барреля нефти WTI выросла на 5%

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Цена на нефть WTI вновь выросла

URA.Ru20 апреля в 23:08

Снова в плюсе: Нефть марки WTI выросла в цене

Царьград20 апреля в 22:02
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Меры ограничения в Москве из-за распространения коронавируса могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда

Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
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Россиян могут обязать представляться полицейским

Россиян могут обязать представляться при обращении к сотруднику полиции.
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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

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В Областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавируса

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В Петербурге из-за пандемии ждут до 70 тысяч безработных

В Петербурге ожидается до 30 тысяч зарегистрированных безработных к концу апреля и до 70 тысяч за весь период пандемии, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
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Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
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В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Единый центр контроля за водителями могут создать в России

Сообщается, что единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет получать данные со всех дорожных камер в стране и объединять полученную информацию.
Пятый канал вчера в 23:46
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Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
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Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
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Власти заявили о перегруженной системе здравоохранения в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга заявили, что система здравоохранения города перегружена на фоне распространения коронавируса.
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Центробанк допустил отток вкладов

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
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Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии

На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
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СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

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Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

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