Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".
Доллар достиг максимума за месяц в четверг и подтолкнул евро к основным уровням поддержки после того, как Федеральная резервная система подготовила почву для повышения ставок в следующем году - гораздо раньше, чем ожидалось ранее и чем ее коллеги из развитых стран.