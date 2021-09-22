Курс доллара США достиг месячного максимума после заседания ФРС

Доллар достиг максимума за месяц в четверг и подтолкнул евро к основным уровням поддержки после того, как Федеральная резервная система подготовила почву для повышения ставок в следующем году - гораздо раньше, чем ожидалось ранее и чем ее коллеги из развитых стран.