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Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже превысила 60,18 тысячи рублей за тонну

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Как заявляло Минэнерго, в дальнейшем розничные цены на горючее будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции.
РИА Новости
Цена дизельного топлива также немного увеличилась - на 0,1%, до 50,07 тыс. рублей за тонну.
ТАСС
Как заявлял в начале сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, темпы роста цен на бензин сейчас находятся на уровне, «близком к инфляции, в пределах десятых процента».
РБК

С чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
ТАССвчера в 07:02

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