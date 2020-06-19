с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей.

Футбол Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова» Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).

Шоу-бизнес 62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.

Армия и оружие Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16 Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения. 2

Общество Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей. 108

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Политика Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отсутствии напряженности в отношениях с Путиным. 312

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 511

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 31

Общество Росконгресс объявил об отмене ВЭФ-2020 Восточный экономический форум, запланированный на 2–5 сентября 2020 года, отменен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса». 1

Шоу-бизнес Агата Муцениеце запретила банде фанатов Прилучного упоминать свое имя Муцениеце гневалась недолго и извинения приняла, правда, попросила «банду» фанатов экс-супруга навсегда забыть ее имя и больше никогда его не упоминать.

Общество Собянин призвал продлить удаленную работу Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. 323

Экономика Отечественные смартфоны убирают с полок Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group. 61

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 364

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 1