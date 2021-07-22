ТАССЦена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тоннуНа прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а с понедельника снова пошла вверх.ПРАЙМПо итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.ПРАЙМСейчас немалую роль играют сезонные факторы, а также восстановление экономики, в том числе рост внутреннего туризма.Российская газетаОба индекса обновили исторический максимум.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Дума ТВ5 колесоiReactorSpeedMeПолитическая ЭкспертизаИнфоросOm1.ruИА Красная ВеснаНовый ДеньLife.ruRT на русскомРадио 1Взгляд-инфоПрофильРосбалтОбщественная служба новостейИнфо24Подробнее о событииЦена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тоннуТАСС07:04Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже побила исторический рекордФонтанка.Ру07:33Официальный комментарийМинистерство энергетики РФРост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых ценТАССвчера в 09:52Цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимумМосква 2407:27Стоимость бензина марки Аи-92 на СПбМТСБ четвертый день подряд обновила исторический рекордПРАЙМ07:55Биржевая стоимость Аи-95 установила новый рекордРосбалт07:57Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумыКоммерсантъвчера в 07:46Биржевая цена бензина АИ-95 достигла рекорда, АИ-92 третий день подряд обновляет егоРИА Новостивчера в 07:43Показать ещёОценить1,6KПоделиться