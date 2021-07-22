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Экономика

Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а с понедельника снова пошла вверх.
ПРАЙМ
По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.
ПРАЙМ
Сейчас немалую роль играют сезонные факторы, а также восстановление экономики, в том числе рост внутреннего туризма.
Российская газета
Оба индекса обновили исторический максимум.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

ТАСС07:04

Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже побила исторический рекорд

Фонтанка.Ру07:33
Официальный комментарий
Министерство энергетики РФ
Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен
ТАССвчера в 09:52

Цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Москва 2407:27

Стоимость бензина марки Аи-92 на СПбМТСБ четвертый день подряд обновила исторический рекорд

ПРАЙМ07:55

Биржевая стоимость Аи-95 установила новый рекорд

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Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

Коммерсантъвчера в 07:46

Биржевая цена бензина АИ-95 достигла рекорда, АИ-92 третий день подряд обновляет его

РИА Новостивчера в 07:43
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