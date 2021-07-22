Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до максимума с середины мая

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.