По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.
Департамент штата США Калифорния DFEH (Department of Fair Employment and Housing), занимающийся вопросами защиты прав работников подал иск в суд против известного издателя видеоигр Activision Blizzard.
Исследователи Государственной медицинской школы при Политехническом институте Вирджинии и Государственном университете (США) изучили шрамы 49 здоровых людей в рамках фазы I клинического испытания новой молекулы.
Кремль не согласен с формулировкой об агрессии и вредоносных действиях России в совместном заявлении Германии и США о газопроводе «Северный поток-2», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
В прошедшее воскресенье сложность майнинга биткоина опустилась до минимума с января 2020 года в 13,67 трлн хешей (T). С середины мая, когда была установлена рекордная отметка в 25,05 T, падение составило 45%.