По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.
Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В памятке Минздрава говорится, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесенного COVID-19 с 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.