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Экономика

Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а с понедельника снова пошла вверх.
ПРАЙМ
По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.
ПРАЙМ
Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.
РИА Новости
Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов.
Финмаркет

Подробнее о событии

Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

Коммерсантъвчера в 07:46

Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже побила исторический рекорд

Фонтанка.Ру07:33
Официальный комментарий
Министерство энергетики РФ
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ТАССвчера в 09:52

Цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

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Стоимость бензина марки Аи-92 на СПбМТСБ четвертый день подряд обновила исторический рекорд

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Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

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Биржевая стоимость Аи-95 установила новый рекорд

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Биржевая цена бензина АИ-95 достигла рекорда, АИ-92 третий день подряд обновляет его

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