Энергетика
RT на русскомЦена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс. Так, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.
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Политика
Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол
«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru 15 июня в 22:45
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Футбол
РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
РБК 09:21
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Армия и оружие
В НАТО приняли новые меры в ответ на усиление России
Министры обороны стран НАТО согласовали новые меры в ответ на усиление России с ракетной сфере.
Lenta.ru 12:41
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
Вести.Ru 11:59
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Здоровье
Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Количество пациентов в тяжелом состоянии, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, в Ивановской области увеличивается, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
РИА Новости 15 июня в 10:11
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM вчера в 20:37
Космос
В NASA назвали 6 подходящих для будущей колонизации планет
Evo-rus.com вчера в 03:22
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 12:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Путешествия
Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки
Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором.
НТВ 09:44
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22