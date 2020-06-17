с чего всё началось

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс. Так, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.

Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.

Космос SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов. 4

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 773

Футбол «Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.

Футбол РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 928

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 764

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 126

Здоровье Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 Количество пациентов в тяжелом состоянии, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, в Ивановской области увеличивается, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. 14

Происшествия Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 3