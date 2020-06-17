Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс. Так, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила
 56,751 тыс. руб. за тонну.
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