с чего всё началось

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс. Так, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 54

Общество Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). 3K

Происшествия Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Экономика ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на закупку труб большого диаметра «Газпромом», собщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Общество СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 42

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 331

Футбол Андрей Талалаев: «Для „Ростова“ играть молодежным составом – обречь себя на негативный результат» Если бы «Ростов» был просто в середине таблицы, то это одно, но команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, где, возможно, будет представлять нашу страну, — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Происшествия Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. 1

Общество Мишустин отменил советское меню в российских самолетах Премьер-министр Михаил Мишустин отменил действовавший со времен СССР приказ о меню в российских самолетах, совершающих внутренние и международные перелеты. 10

Энергетика Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. 769

Политика Патрушев призвал беречь российские духовные ценности "Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он. 26

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 794

Кино Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 4

Происшествия В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 52