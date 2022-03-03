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Цена бензина на заправках в США выросла на 9,3 процента за месяц из-за ситуации на Украине

Цена бензина на заправках в США выросла на 9,3 процента за месяц из-за ситуации на Украине.
Lenta.ru
Наиболее высокие расценки на топливо держатся на Западном побережье США, где цена одного галлона стандартного бензина превышает $4, при этом в штате Калифорния в среднем за один галлон топлива придется отдать $4,86.
ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в среду выросла на 8,2%, до $111,89 за баррель, приблизившись к рекордным значениям семилетней давности.
ТАСС
Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса.
Lenta.ru

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Цены на бензин в США выросли почти на 10% на фоне ситуации вокруг Украины
ТАСС16:29
Цена бензина на заправках в США выросла на 9,3 процента за месяц из-за ситуации на Украине
Lenta.ru19:44
Санкции против России спровоцировали подорожание бензина в США на 10%
Московский Комсомолец18:14
Бензин в США подорожал на 10% из-за санкций против России
РЕН ТВ18:06
Стоимость бензина в США выросла почти на 10% из-за конфликта на Украине
Газета.Ru17:18
В США цены на бензин возросли почти на 10% на фоне ситуации вокруг Украины
Общественная служба новостей17:10
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов
Российская газета20:40

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