Наиболее высокие расценки на топливо держатся на Западном побережье США, где цена одного галлона стандартного бензина превышает $4, при этом в штате Калифорния в среднем за один галлон топлива придется отдать $4,86.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий, что изменение курса валют станет критерием при установлении предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).
Долгосрочная мировая цена на нефть в 120 долларов за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений, в результате чего случится избыток сырья и впоследствии — обрушение рынка, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.