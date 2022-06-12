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Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума – 47,31 кроны за литр

Однако, по мнению главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, данная мера почти не отразилась на итоговых ценах автомобильного топлива.
РИА Новости
По сравнению с тем же периодом 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, почти на 12 крон (около 0,52 доллара), а одного литра дизтоплива – на 16 крон (около 0,69 доллара).
РИА Новости
Эксперты не исключают возможности очередного подорожания, если на мировом рынке усилятся опасения по поводу недостатка нефти, что связано с ситуацией вокруг Украины.
ТАСС
В то же время стоимость полного бака бензина в Великобритании преодолела психологическую отметку в 100 фунтов.
Комсомольская правда

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