В Чехии год назад литр бензина стоил в среднем на 16,79 кроны (около $0,7 по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива - на 20,53 кроны (примерно $0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.