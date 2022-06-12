В Чехии год назад литр бензина стоил в среднем на 16,79 кроны (около $0,7 по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива - на 20,53 кроны (примерно $0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике.