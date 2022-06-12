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Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума – 47,31 кроны за литр

Однако, по мнению главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, данная мера почти не отразилась на итоговых ценах автомобильного топлива.
РИА Новости
В Чехии год назад литр бензина стоил в среднем на 16,79 кроны (около $0,7 по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива - на 20,53 кроны (примерно $0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике.
ТАСС
Эксперты не исключают возможности очередного подорожания, если на мировом рынке усилятся опасения по поводу недостатка нефти, что связано с ситуацией вокруг Украины.
ТАСС
Стоимость галлона (3,785 л) бензина превысила 5 долларов.
Общественная служба новостей

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Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума – 47,31 кроны за литр
РИА Новости08:00
В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
Коммерсантъ05:45
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В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
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