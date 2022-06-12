В Чехии год назад литр бензина стоил в среднем на 16,79 кроны (около $0,7 по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива - на 20,53 кроны (примерно $0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике.
Школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык по примеру того, как это делается с языками в национальных республиках - субъектах РФ, сообщил журналистам в воскресенье министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Суд ДНР в четверг приговорил к смертной казни Шона Пиннера и еще одного британца Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.
Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер выразил мнение, что после завершения спецоперации нужно «найти место» не только для Украины, но и для России.