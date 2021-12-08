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Цена бензина в России с начала года по 6 декабря выросла на 9,3%

По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря стоимость бензина выросла на 0,57% при инфляции в 0,07%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%.
ТАСС
Дизельное топливо поднялось в цене больше, цена литра возросла на 30 копеек.
Деловое.ТВ
В частности, Аи-92 подорожал на 16 копеек (0,3%), до 46,88 рубля за литр, Аи-95 — на 18 копеек (0,4%), до 50,73 рубля.
ПРАЙМ
Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 71 центре субъектов РФ.
ПРАЙМ

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