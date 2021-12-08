ТАССЦена бензина в России с начала года по 6 декабря выросла на 9,3%По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря стоимость бензина выросла на 0,57% при инфляции в 0,07%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%.ТАССДизельное топливо поднялось в цене больше, цена литра возросла на 30 копеек.Деловое.ТВВ частности, Аи-92 подорожал на 16 копеек (0,3%), до 46,88 рубля за литр, Аи-95 — на 18 копеек (0,4%), до 50,73 рубля.ПРАЙМРост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 71 центре субъектов РФ.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАриг УсАриг УсПенза-ВзглядСаратовБизнесКонсалтингРамблерГТРК ЛипецкВести-ТомскREGNUMНовостиВолгограда.руNgs42.ruПетрозаводск говоритГТРК БрянскАктуальные НовостиГТРК Южный УралЦентральная Служба НовостейВЕСТИ: ПриморьеИА Городские вести. ВолгоградВерсия-СаратовNgs55.ruInkazanCar.ruThe Penza PostПодробнее о событииВпервые с 2018 года рост цен на АЗС может превысить инфляциюРоссийская газетавчера в 12:24На новосибирских заправках подорожал бензин сразу нескольких марокREGNUMвчера в 02:02Цена бензина в России с начала года по 6 декабря выросла на 9,3%ТАСС8 декабря в 11:02Рост цен на бензин в России превысил инфляцию на 1,7%Рамблер8 декабря в 11:51Бензин за ноябрь подрожал на 0,97%, дизель подскочил в цене на 3,8%ПРАЙМ8 декабря в 11:08Цены на бензин в России выросли за год на 8,3%Smotrim.ru8 декабря в 12:00Цены на бензин за неделю, с 29 ноября по 5 декабря, выросли на 0.4%АК&М8 декабря в 11:00Показать ещёОценить153Поделиться